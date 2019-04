De Amerikaanse concertpromotor Live Nation neemt de exploitatievennootschap Antwerps Sportpaleis over. Dat bevestigt de woordvoerster van Live Nation België, Nele Bigaré, donderdag. Hoeveel de organisator van onder meer Rock Werchter neertelt, wil het bedrijf niet bekendmaken.

De vennootschap Antwerps Sportpaleis baat naast het Sportpaleis ook het kleine broertje Lotto Arena en de Stadsschouwburg in Antwerpen uit. Ook de zalen Vorst Nationaal in Brussel, Capitole in Gent en de Ethias Arena, het Ethias Theater en de Grenslandhallen in Hasselt worden door het bedrijf geëxploiteerd.

Tot nu had Live Nation al een stevige greep op de Belgische muziekmarkt als organisator van concerten en festivals als Rock Werchter, Graspop en Dour. Ook de Nederlandse festivals Woo-hah en Down The Rabbit Hole zitten mee in de portefeuille. Indoorzalen bezat het Amerikaanse bedrijf tot nu toe niet in België, maar wel in de VS.

Antwerps Sportpaleis nv maakt deel uit van de Sportpaleis Group. Bigaré benadrukt dat de andere onderdelen van de groep buiten de overeenkomst vallen. Het gaat om PSE Belgium - de organistor van onder meer Night of the Proms en Het Schlagerfestival - en ticketverkoper Tele Ticket Service.