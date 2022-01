New Yorks collectief Michelle werd per ongeluk succesvol met hun frisse indiepop.

Leden: Sofia D'Angelo, Julian Kaufman, Charlie Kilgore, Layla Ku, Emma Lee en Jamee Lockard

De eerste keer dat alle leden van Michelle in een en dezelfde ruimte waren, was hun debuutplaat al twee maanden uit en stonden ze op het punt om hun eerste concert te geven. Aanvankelijk was het zestal, op afstand bij elkaar gebracht door producers Julian Kaufman en Charlie Kilgore, eerder een impulsief experiment dan een ernstige band. Eén album opnemen in twee weken tijd, dat was het plan. Alleen werd Heatwave, het resultaat dat in 2018 verscheen, zo hartelijk in indiemiddens ontvangen dat het collectief een contract scoorde bij het label van Alt-J en Grouplove, mocht samenwerken met Arlo Parks en werd gecoverd door Chai. Naar een reden voor dat succes is het niet ver zoeken: Michelle maakt een nostalgische, zomerse blend van r&b, pop, indierock en jazz, zingt over jong zijn in New York en laat zich inspireren door alles van My Chemical Romance over Boyz II Men tot SZA. Met andere woorden: het soort muziek waardoor u spontaan met uw skateboard wilt rondcruisen, ergens op een pleintje een Cara Pils met vrienden delen en even negeren dat u al lang geen zeventien meer bent. Deze maand dropt Michelle zijn tweede album After Dinner We Talk Dreams, dat naar hun eigen zeggen volwassener en doordachter is, maar afgaande op singles als Expiration Date en Mess U Made nog even fris klinkt. Een willekeurige quote: 'Elk lid van ons collectief heeft eigen invloeden en inspiraties. Je koelkast zit toch ook niet vol met maar één ingrediënt?' In concert: (als alles goed gaat) op 12/2 in de Botanique, Brussel.