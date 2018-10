Muse komt voor de achtste keer naar Rock Werchter

2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2015: de Britse rockband Muse kent inmiddels de weg naar het festivalterrein van Rock Werchter uit het hoofd. In 2019 komen Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme en Dom Howard opnieuw, heeft de organisatie vrijdag aangekondigd. Het trio sluit het festival af als headliner op zondag 30 juni 2018.

Met Muse heeft Werchter alvast qua show een grootse afsluiter te pakken. De Britten staan bekend voor hun visueel hoogstaande optredens in de grootste arena's ter wereld. Bovendien komt op 9 november hun nieuwe album Simulation Theory uit en zullen de heren dus heel wat nieuwe muziek kunnen voorstellen.

Het kransje headliners van Rock Werchter 2019 is vanaf vandaag compleet. Eerder werden, in volgorde van optreden, Pink (eerder al twee keer op Werchter), The Cure (zes keer) en Mumford and Sons (twee keer). De voorverkoop voor het festival begint op op vrijdag 26 oktober om 9u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.