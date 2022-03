Dit zelfzeker poptrio krabbelde terug recht na de pandemie en kreeg onderdak van Phoebe Bridgers.

Leden: Katie Gavin, Josette Maskin en Naomi McPherson

'Greatest band in the world', luidt de Instagrambio van Muna. Op valse bescheidenheid zul je dit poptrio niet snel betrappen. Dat is ook nergens voor nodig: sinds ze in 2013 de bandnaam Cuddleslut inruilden voor het iets welgemanierder Muna hebben Katie Gavin, Josette Maskin en Naomi McPherson langzaam maar zeker een toegewijde schare fans rond zich weten te verzamelen met hun zelfverklaarde 'queer electro synth pop country alt religious rock'. Ze tekenden bij RCA Records, stonden in het voorprogramma van Harry Styles en Bleachers, kregen een plekje in de playlist van Taylor Swift en brachten met About U (2017) en Saves the World (2019) twee goed onthaalde platen uit. En toen wees RCA hen plots de deur, drukte de wereld collectief op de pauzeknop door een pandemie en schoot het drietal in lichte paniek. Vreemd genoeg leidde dat tot hun creatiefste, meest bevrijdende periode tot nu toe. Vorig jaar vonden ze een nieuwe thuis en een uitgebreide fanbase bij het label van indielieveling Phoebe Bridgers, die meteen een feature kreeg op Silk Chiffon, 'de ideale song om je eerste gay kus op te beleven'. Sindsdien mochten ze op tournee met Kacey Musgraves, doken ze de studio in met Mitski en kondigden ze hun derde, in juni te verschijnen langspeler aan met de catchy break-upsong Anything but Me. Muna 2.0 is sterker dan ooit. En ze waren al de greatest band in the world. Een willekeurige quote: 'Soms lijkt het alsof je als artiest in een oneindige escaperoom zit. Als het je lukt om het spel te winnen, kom je gewoon in een nog grotere, nog ingewikkelder escaperoom terecht.'