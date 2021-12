Michael Nesmith, de zanger en de gitarist van de jaren 60-popgroep The Monkees, is vrijdag overleden op 78-jarige leeftijd. Nesmith schreef veel nummers van de groep.

'Met buitengewoon veel liefde maken we bekend dat Michael Nesmith deze ochtend thuis overleden is, omgeven door familie, vreedzaam en door een natuurlijke oorzaak', zegt zijn familie in een mededeling, die het magazine Rolling Stone citeert. Nesmith schreef verschillende nummers van The Monkees, waaronder 'The girl I knew somewhere', 'Mary, Mary', 'Listen to the band', 'Tapioca tundra' en 'You just may be the one'.

The Monkees, ook bekend van hits als 'I'm a believer' (geschreven door Neil Diamond) en Daydream Believer (van een andere componist van buitenaf, John Stewart), waren oorspronkelijk samengesteld door tv-producers voor een tv-serie met dezelfde naam, en werden om die reden vaak niet al te serieus genomen. Hun muziek was te horen in de serie, maar werd ook uitgebracht op plaat.

Controle

Volgens Rolling Stone was Nesmith diegene die zich achter de schermen verzette tegen het gebrek aan creatieve controle dat de groepsleden over hun muziek hadden. Hij zou degene zijn geweest die in 1967 succesvol het verzet leidde tegen producer Don Kirshner die eerst hun muziek stuurde en superviseerde. De groep maakte daarna andere albums die ze voornamelijk zelf hadden gecreëerd, zoals 'Headquarters' uit 1967. Van de groepsleden van The Monkees is enkel zanger/drummer Micky Dolenz nog in leven.

Na de split van The Monkees leidde Nesmith nog even de countryrockgroep The First National Band, maar die had niet hetzelfde succes als The Monkees.

