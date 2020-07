Wie de zomerbarconcerten op de festivalweide van Rock Werchter bezoekt, moet vanaf vrijdag een mondmasker dragen bij aankomst en tijdens het rondwandelen op de weide.

Wie vrijdag of dit weekend naar de festivalweide van Werchter trekt, moet een mondmasker dragen bij aankomst en tijdens het verplaatsen. Als men in een bubbel van vier aan een tafeltje zit, mag het mondmasker af. Waarnemend burgemeester van Rotselaar Dirk Claes (CD&V) heeft daartoe een burgemeestersbesluit uitgevaardigd. Bovendien moeten de bezoekers van de zomerbarconcerten zich voortaan ook registreren per tafel.

De regels gelden ook voor wie een horecazaak in Rotselaar bezoekt of naar het Domein Ter Heide trekt, beter bekend als De Plas. Ook zij zullen vanaf vrijdag bij het betreden en rondwandelen in de horecazaak of in het domein een mondmasker moeten dragen en zich registreren.

Volgens Claes zijn de concerten tot dusver veilig verlopen. Er zijn nog tot zaterdagavond 25 juli zomerbarconcerten op de festivalweide van Werchter. Vrijdag speelt Arno twee concerten. Op zaterdag treden Brihang en Het Zesde Metaal op. De concerten zijn uitverkocht, met uitzondering van het eerste optreden van Arno, om 15u30 vrijdag. Per show zijn 400 tickets beschikbaar, die worden uitsluitend per vier verkocht. (Belga)

