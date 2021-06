Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zit maandag rond de tafel met de burgemeesters van Boom en Rumst over hun beslissing om het dancefestival Tomorrowland dit jaar niet te laten plaatsvinden. Dat heeft Somers zaterdagochtend bevestigd op Radio 1. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) schuiven mee aan.

De burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) hadden donderdag de vergunningsaanvraag voor een uitgestelde editie voor Tomorrowland eind augustus en begin september geweigerd. De burgemeesters zeiden onder meer dat het ministerieel besluit rond evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk rond het controleren van de coronacertificaten niet ziet zitten. Maar vooral de epidemiologische context baart hen zorgen.

'Ik heb heel veel begrip voor die burgemeesters. Het is een verschrikkelijk moeilijke uitdaging, en zij zijn degenen die uiteindelijk moeten beslissen. We moeten de autonomie van die burgemeesters respecteren. Zij hebben veel zorgen en ik denk dat de uitdaging erin moet bestaan hoe we die kunnen beantwoorden', aldus Somers. (Belga)

