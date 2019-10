Twee jaar na de grote comeback mogen Millionaire-fans zich alwéér de koning te rijk voelen. In maart 2020 brengen Tim Vanhamel en co. namelijk hun vierde plaat Applz ≠ Applz uit. Met Cornucopia is er alvast een eerste single. En het is nog een politieke ook.

Protestsongs, Tim Vanhamel is er altijd ver van weggebleven. Maar nu onze planeet naar de haaien aan het gaan is, moet er de 41-jarige Millionaire-bezieler en ex-gitarist van Evil Superstars en Eagles of Death Metal blijkbaar toch iets van het hart. 'If we keep on buying processed food and we don't change our attitude, it will be over', zingt hij in Cornucopia, de nieuwe, op een moddervette Moog-synth drijvende single van Millionaire. 'The market runs on lust and greed, self adjusting the supply and need', klinkt het iets verderop dan weer.

Activist annex appelfetisjist

Was voorganger Sciencing nog een innerlijke plaat, waarop Vanhamel na een sabbatical van twaalf jaar op zoek ging naar zichzelf, dan wordt opvolger Applz ≠ Applz er dus een met enige politieke lading. Cornucopia is daar het eerste bewijs van. 'Ik heb nooit grote ambities gehad op dat vlak, maar dit keer gebeurde het gewoon, het vloeide eruit', zegt de Millionaire-zanger. 'Ik liet me inspireren door Curtis Mayfield en Sly Stone, mannen die in de jaren zestig en zeventig platen maakten over hoezeer 'the times' toen 'a-changing' waren. Dat heb ik nu dus ook zo'n beetje gedaan, want we leven natuurlijk in tijden van overconsumptie. Met zeven biljoen mensen zijn we op deze aardkloot, dat zijn zeven biljoen kleine planeetjes, verzameld op één grote planeet. Dan zijn conflicten onvermijdelijk, hè.'

Ja, de nieuwe Millionaire-plaat heeft een politieke betekenis, maar die breng ik op de wijze van Ween: tongue-in-cheek en met een hoge feel good-factor. Het moet plezant blijven. Tim Vanhamel

Vandaar dus de titel Cornucopia, naar het gelijknamige symbool uit de Griekse mythologie, in het Nederlands 'de Hoorn des overvloeds'? 'Inderdaad. Al heb ik van die hoorn wel een appel gemaakt in de clip (een animatievideo van de hand van Jaak De Digitale, die eerder al met Millionaire en met Evil Superstars werkte, nvdr.) en op de hoes van de plaat. Want dat zijn mijn metaforen voor al die mensen, die planeetjes, die aparte eilandjes: appels. (lacht)'

Geen Bono, wel boogie

Tim Vanhamel, artiest, appelfetisjist en tegenwoordig dus ook een halve activist. Al moet u hem er niet van gaan verdenken oeverloos te willen prediken. 'Hey, ik ben Bono niet, hè', lacht hij. 'Ja, de nieuwe plaat heeft een politieke betekenis, maar die breng ik wel op de wijze van Ween: tongue-in-cheek en met een hoge feel good-factor. Het moet plezant blijven, ook voor wie niet naar de teksten luistert. Turn on the music and boogie your ass: ook dát blijft de boodschap van Millionaire.'