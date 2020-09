Folksoulicoon Michael Kiwanuka wint de 29ste Mercury Prize met zijn album Kiwanuka.

Tijdens The One Show op BBC One werd deze avond de winnaar van de Mercury Prize bekend gemaakt. De prestigieuze award voor het beste Britse of Ierse album van het jaar gaat naar Michael Kiwanuka. Hij wint 25.000 Britse pond.

Kiwanuka noemt zijn overwinning 'een droom die uitkomt'. 'De Mercury Prize viert artistieke kwaliteit en gaat in tegen de mainstream', klinkt het. Hij werd eerder al genomineerd voor albums Home Again (2012) en Love & Hate (2016), maar greep toen naast de hoofdprijs.

Zijn laatste langspeler Kiwanuka, die in november 2019 uitkwam en het tot op de tweede plaats in onze lijst met beste albums van 2019 schopte, overtuigde de jury wél. Met een imponerende stem, fuzzy gitaren en symfonische soul heeft de artiest uit Londen een instant klassieker gemaakt.

Kiwanuka werd gekozen door een twaalfkoppige jury met onder meer Anna Calvi, Jorja Smith en Jamie Cullum. Andere genomineerde artiesten waren Anna Meredith, Charli XCX, Dua Lipa, Georgia, Kano, Lanterns on the Lake, Laura Marling, Michael Kiwanuka, Moses Boyd, Porridge Radio, Sports Team en Stormzy. (M.M.)

