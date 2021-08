Op woensdag 18 augustus speelt de Brusselse Meyy op Focus Music Box.

Nog tot half september verwelkomen we elke woensdagavond een Belgische artiest op de site van See U [F]estival in Elsene, aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint. Het podium wordt de ene week gecureerd door Knack Focus, de andere door ons Franstalig zusterblad Focus Vif.

Het gaat hard voor Meyy. Met haar dromerige neosoul kwam de veelbelovende Brusselse artieste in het vizier van Drakes voormalige advocaat Chris Taylor. Na een telefoontje van Taylor, tekende ze bij de Londense tak van Entertainment One Music. Volgende maand verhuist ze naar Londen en dit najaar brengt ze een nieuwe ep Neon Angel uit. Maar eerst is er nog die show op Focus Music Box.

Op Eperanzah! kon de twintigjarige Charlotte Meyntjens haar nieuwe liveset al eens oefenen. Het concert op het Waalse festival was naar eigen zeggen meteen haar beste show tot nu toe. 'Geen idee wat er precies gebeurde, maar plots veranderde ik in een echte popster', tekende ze op in dit blad. 'Kleine tip dus voor wie naar Focus Music Box komt: heel hard dansen, dan voel ik me meteen op mijn gemak. Vanuit je ligstoel, natuurlijk.' U weet wat u te doen staat.

Focus Music Box Nog tot 15 september, elke woensdagavond (18u) op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De line-up wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt. De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. De concerten zijn zittend, dansen kan voorlopig nog niet. Respecteer de coronamaatregelen zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.) RSVP op Facebook voor de show van Meyy.

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U diverse activiteiten aan: openluchtcinema, rustige dj-sets, biomarkt, zomerbar... Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

