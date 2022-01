Deze avond werden op het Eurosonic Noorderslag Festival de Music Moves Europe Awards uitgereikt. Belgische singer-songwriter Meskerem Mees kreeg daar de hoofdprijs toegereikt en gaat daarmee grote namen als Adele, Damien Rice en Stromae achterna.

De MME Awards (voluit: Music Moves Europe) zijn een prijsuitreiking georganiseerd door de Europese Unie. Het doel van de awards is om Europese muziek in de kijker te zetten en de carrière van die artiesten een boost te geven om te kunnen concurreren met het grote aanbod aan Anglo-Amerikaanse muziek.

Dit jaar vond de ceremonie plaats op 20 januari 2022 op (de online editie van) het Eurosonic Noorderslag festival. Belgische singer-songwriter Meskerem Mees werd daar tot de grote winnares gekroond met de Grand Jury Award. Concreet betekent dat dat ze een geldprijs van 10.000 euro mee naar huis mag nemen. Daarbovenop krijgt ze ook een groene tourvoucher aangeboden ter waarde van 5000 euro.

Meskerem Mees werd geselecteerd uit een poel van vijftien genomineerde artiesten uit Europa. Elk van die artiesten krijgt ook de kans om een 'business education training day' te volgen op het Eurosonic festival, waar ze leren hoe ze hun carrières internationaler kunnen maken.

Als grote winnares van de MME Awards mag Meskerem Mees zich tussen andere mooie namen als Rosalía, Girl in Red, Lous & the Yakuza en Blackwave voegen. Als we de vroegere gedaantes van de prijsuitreiking meetellen, toen die nog MMERA of European Border Breakers heette, komen ook Stromae, Adele, Mumford & Sons, Lykke Li en Damien Rice in hetzelfde rijtje terecht.

