De 22-jarige singer-songwriter Meskerem Mees heeft maandagavond een nominatie binnengehaald voor de Music Moves Europe Talent Awards 2022. Mees is een van de vijftien genomineerden. De Music Moves Europe Talent Awards zijn in het leven geroepen om de internationale carrières van opkomende Europese artiesten een duwtje in de rug te geven.

De 22-jarige singer-songwriter Meskerem Mees heeft maandagavond een nominatie binnengehaald voor de Music Moves Europe Talent Awards 2022. Mees is een van de vijftien genomineerden. De Music Moves Europe Talent Awards zijn in het leven geroepen om de internationale carrières van opkomende Europese artiesten een duwtje in de rug te geven.

Naast Meskerem Mees zijn ook Alina Pash (Oekraïne), Anna (Italië), Balkan Taksim (Roemenië), Blanks (Nederland), Denise Chaila (Ierland), ¿eva (Hongarije), DORA (Spanje), Francis of Delirium (Luxemburg), Friedberg (Oostenrijk), JADA (Denemarken), Ladaniva (Armenië), Mezerg (Frankrijk), Nenny (Portugal) en Zoe Wees (Duitsland) genomineerd. Uit die selectie worden in januari 2022 tijdens een ceremonie meerdere winnaars gekozen.

Vijf artiesten worden verkozen tot laureaat door een internationale jury en één artiest wint de prijs van de Grand Jury. Er is ook nog een publieksprijs waarvoor gestemd kan worden via www.musicmoveseuropeawards.eu. De vijf laureaten van de Music Moves Europe Award 2022 krijgen elk een geldprijs van 10.000 euro. De winnaar van de Grand Jury Award krijgt 10.000 euro en een voucher van 5.000 euro om mee te touren.

Vorig jaar was de Belgische artieste Lous & The Yakuza een van de vijf laureaten, en er zijn nog meer illustere voorgangers zoals Stromae, Adele, Dua Lipa of Rosalia. Begin volgend jaar weten we of de Gentse Meskerem Mees met haar indringende stem, die ze zelf begeleidt met een akoestische gitaar, aan die lijst wordt toegevoegd.

Lees ook: Hoe Meskerem Mees de Montreux Jazz Talent Award won zonder jazz te spelen

De 22-jarige singer-songwriter Meskerem Mees heeft maandagavond een nominatie binnengehaald voor de Music Moves Europe Talent Awards 2022. Mees is een van de vijftien genomineerden. De Music Moves Europe Talent Awards zijn in het leven geroepen om de internationale carrières van opkomende Europese artiesten een duwtje in de rug te geven.Naast Meskerem Mees zijn ook Alina Pash (Oekraïne), Anna (Italië), Balkan Taksim (Roemenië), Blanks (Nederland), Denise Chaila (Ierland), ¿eva (Hongarije), DORA (Spanje), Francis of Delirium (Luxemburg), Friedberg (Oostenrijk), JADA (Denemarken), Ladaniva (Armenië), Mezerg (Frankrijk), Nenny (Portugal) en Zoe Wees (Duitsland) genomineerd. Uit die selectie worden in januari 2022 tijdens een ceremonie meerdere winnaars gekozen.Vijf artiesten worden verkozen tot laureaat door een internationale jury en één artiest wint de prijs van de Grand Jury. Er is ook nog een publieksprijs waarvoor gestemd kan worden via www.musicmoveseuropeawards.eu. De vijf laureaten van de Music Moves Europe Award 2022 krijgen elk een geldprijs van 10.000 euro. De winnaar van de Grand Jury Award krijgt 10.000 euro en een voucher van 5.000 euro om mee te touren.Vorig jaar was de Belgische artieste Lous & The Yakuza een van de vijf laureaten, en er zijn nog meer illustere voorgangers zoals Stromae, Adele, Dua Lipa of Rosalia. Begin volgend jaar weten we of de Gentse Meskerem Mees met haar indringende stem, die ze zelf begeleidt met een akoestische gitaar, aan die lijst wordt toegevoegd.