De lijst met genomineerden voor de Britse Mercury Prize barst van de politieke commentaren, maar laat enkele grote namen links liggen.

Op 19 september wordt voor de 28ste keer de Mercury Prize uitgereikt, de award voor het beste Britse of Ierse album van de afgelopen twaalf maanden. De shortlist, die donderdag bekend werd gemaakt, verenigt zoals steeds nieuwe namen en oude rotten. Zo kregen Fontaines DC, Idles, Black Midi en Slowthai hun eerste nominatie, terwijl veteranen Foals en The 1975 voor de respectievelijk derde en tweede keer op het kandidatenlijstje belandden.

Naast de punk toont ook de Britse rap zich van haar sterkste kant: naast Slowthai kregen ook Little Simz en Dave een nominatie. Die laatste herkent u misschien van de recentste editie van Glastonbury, waar hij zijn inmiddels wereldberoemde fan Alex op het podium haalde om samen Thiago Silva te brengen.

De jury, met dit jaar onder anderen Jorja Smith en Stormzy, maakte een opvallend politieke keuze en nomineerde veel artiesten die zich uitspreken over maatschappelijke thema's, van immigratie (Idles) tot mentale gezondheid (The 1975). 'De wedstrijd viert dit jaar het gemeenschappelijke doel van Britse en Ierse artiesten om problemen omtrent identiteit en thuishoren aan te kaarten in een tijd van verdeeldheid en onenigheid', geeft de jury mee. Hun keuze is een 'verhandeling over het Groot-Brittannië van de brexit', schrijft The Guardian.

Met een shortlist van slechts twaalf albums is het onvermijdelijk dat grote namen de cut niet halen. Zo staat ex-winnaar James Blake niet op de lijst met Assume Form, net als Skepta, nog een voormalige laureaat. Ook Florence + The Machine, Bring Me The Horizon en songwriter-streamingmonster Lewis Capaldi mogen dit jaar van op de zijlijn toekijken hoe nieuw en oud talent meedingt naar de begeerlijke Mercury Prize.