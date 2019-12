Meer dan wereldmuziek: pop ging in 2019 keihard internationaal

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Beyoncé ging Afrikaans, Madonna en Drake deden het in het Spaans: de Angelsaksische dominantie in de popmuziek is op haar retour.

Beyoncé ging de Afrikaanse toer op met The Lion King: The Gift.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn het Verenigd Koninkijk en vooral Amerika de popculturele wereldmachten, maar de wind is aan het keren. De opmars van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische artiesten in het spoor van Despacito zet zich verder, de Zuid-Koreaanse hitfabriek van de K-pop blijft op volle toeren draaien en nu mengen ...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×