Medeoprichter van Fuse Thierry Coppens wint Red Bull Elektropedia Award

Na onder anderen Jan Van Biesen, CJ Bolland en vorig jaar nog Yves Deruyter gaat de Red Bull Elektropedia Lifetime Achievement Award dit jaar naar Thierry Coppens, medeoprichter van de Brusselse club Fuse en een belangrijke pion in de Belgische gay community. Coppens is onder meer de man achter La Demence, het feestconcept waarmee hij al bijna dertig jaar de Fuse inpalmt, maar ook grotere zalen en zelfs af en toe een cruiseboot.

'We zijn geen oude party die weigert op te geven. Integendeel', geeft Coppens te kennen in het persbericht. 'Elke keer opnieuw vinden nieuwe jonge mensen de weg naar Fuse, terwijl we toch onze eigen identiteit blijven behouden. Ok, het duurt tegenwoordig net iets langer om te recupereren van een nacht feestgedruis - ik ben 51 ondertussen - maar zolang mijn lichaam het toelaat, ga ik daar gewoon mee door!'

Red Bull reikt ook elk jaar drie awards uit voor veelbelovende artiesten. Dit jaar gaan die naar zangeres Sylvie Kreusch, producer Susobrino en techno-dj en -producer Cellini.

Kreusch begon haar carrière als zangeres van Soldier's Heart, de band waarmee ze in 2013 De Nieuwe Lichting won, maar vaart tegenwoordig onder eigen vlag. Dit jaar nog kwam haar soloplaat Seedy Tricks uit. Ze duikt ook regelmatig op bij Warhaus, de band van haar lief en Balthazar-roerganger Maarten Devoldere.

Gianmarco Cellini is dan weer geen onbekende in de wereld van de techno. De jonge platenruiter is een protegé van de Limburgse veteraan Goldfox, was al te horen op Studio Brussel en heeft zijn eigen clubconcept in de Fuse, Cycle Four. Afgelopen zomer volgde Cellini's voorlopige hoogtepunt, een set op Dour voor onder meer Amelie Lens en Ben Klock.

Even Limburgs, maar een tikje experimenteler is Susobrino, die u misschien kent als dj-producer Bcote. In zijn melancholische tracks, vol fluit en gitaren, verbergt hij zijn roots in Bolivia niet. Zijn meest recente grote wapenfeit is de Champion Sound Beat Battle, een producerswedstrijd in de Antwerpse Trix.

Vorig jaar waren Témé Tan, Vitesse en Blackwave. de beloften van het jaar. De Red Bull Elektropedia Awards worden uitgereikt op 18 november.

Zangeres Sylvie Kreusch, producer Susobrino en dj/producer Cellini