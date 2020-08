De oproep om op 5 september in naam van de evenementensector te manifesteren op het Brusselse Poelaertplein gaat niet uit van #Soundofsilence, hoewel het logo en de naam van de actiegroep hier en daar wel gebruikt worden. Dat laat de campagne maandag weten.

Uit solidariteit met de evenementensector, die erg zwaar getroffen is door het coronavirus, circuleren op sociale media al een tijdje aangepaste profielfoto's met een oranje kruis en de woorden 'sound of silence' of 'SOS' eroverheen. Eerder deze maand gingen de initiatiefnemers van de campagne ook offline over tot actie: op de toegangsdeuren van verschillende overheidsgebouwen in Brussel brachten actievoerders oranje tape aan.

Het voorbije weekend kwam er een oproep van vooral spelers uit de Franstalige evenementensector om op zaterdag 5 september te manifesteren aan het Poelaertplein in Brussel. De visuals van #Soundofsilence worden daarbij gebruikt, maar het initiatief gaat niet van die campagne uit en dus zien de initiatiefnemers de naam en het logo liever niet opduiken bij de berichtgeving over de manifestatie, klinkt het maandag.

Sound of Silence keert zich echter niet tegen de geplande manifestatie, benadrukt de campagne nog. '#Soundofsilence draagt alle positieve initiatieven - georganiseerd op een coronaveilige manier - die een heropening van de eventsector willen bekomen en het maatschappelijke belang hiervan benadrukken, een warm hart toe.'

