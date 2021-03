De 23-jarige Raissa maakt synthpop met een hoek af en mag en zich protegee van Mark Ronson noemen.

Leeftijd: 23

...

In het lang: Op haar vierde gaf Raissa haar eerste betaalde concert: een cover van Quizás, quizás, quizás van Andrea Bocelli, gehuld in een tutu en in het bijzijn van de vrienden van haar ouders die haar wat zakgeld toestopten. Ze bracht haar kindertijd door in Beijing, Sydney en Kuala Lumpur als dochter van een Franse vader en een Spaanse moeder, en zong overal waar ze verbleef. Als veertienjarige maakte ze zelfs stiekem volledige albums op haar laptop. Ook het artwork verzorgde ze zelf. Maar het was pas na een verhuizing naar Londen om er cultuurkritiek te studeren dat ze carrièremogelijkheden in haar hobby begon te zien. Intussen woont Raissa in LA en specialiseert ze zich in synthpop met een hoek af, gekenmerkt door haar spitsvondige lyrics, kawaii-esthetiek, engelenstem en referenties aan Studio Ghibli. Hoewel ze haar muziek nog maar pas deelt met de wereld, staan er steeds meer ogen op haar gericht. Vorig jaar debuteerde ze met de single Bullying Boys, bracht ze samen met Mark Ronson het nummer I Want to See the Bright Lights Tonight uit, werd haar single Go Fast Baby geremixt door Mura Masa en tekende ze bij Ronsons label Zelig Records, dat ook King Princess huisvest. Deze week volgt haar debuut-ep Herogirl, waarop haar gelijknamige alter ego op avontuur trekt. Allicht niet voor de laatste keer. Een willekeurige quote: 'Ik denk dat pop allesomvattend is. Het beperkt zich niet langer tot een bepaald geluid of genre. Pop is muziek die ervoor zorgt dat jonge mensen zich goed en opgewonden voelen.'