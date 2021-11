Nicki Nicole mixt latinpop met trap, wisselt fragiele ballades af met feministische bangers en rapt even goed als ze zingt.

Aka: Nicole Denise Cucco

...

Twee weken geleden loste Christina Aguilera Pa mis muchachas, haar eerste Spaanstalige single in jaren. Daarop zijn naast de popster zelf nog drie andere artiesten te horen. Becky G geldt als een van dé sterren van de latinpop en de Argentijnse Nathy Peluso heeft al enkele jaren enige weerklank in de underground, maar de derde naam is minder bekend in onze contreien. Maar daar zou het net verschenen Parte de mi, de opvolger van haar debuutplaat Recuerdos uit 2019, weleens verandering in kunnen brengen. De feature op Pa mis muchachas is alvast goede promo, maar eigenlijk heeft Nicki Nicole al lang bewezen dat ze het ook in haar eentje kan.Als tiener nam ze deel aan plaatselijke rapbattles en deelde ze haar muziek op YouTube. Zo trok ze al snel de aandacht van Duki, een van de grote namen van de Argentijnse trap, die haar prompt tot 'the new boss in town' bombardeerde. De shout-out leverde haar een platencontract op, waarna haar carrière in een stroomversnelling kwam. In 2019, op haar achttiende, debuteerde ze officieel met de single Wapo traketero, waarvan de clip intussen meer dan honderd miljoen keer bekeken werd. Sindsdien scoorde ze nog enkele hits, werd ze genomineerd voor de Latin Grammy voor beste nieuwkomer, gaf ze een uitstekende Tiny Desk-sessie en mocht ze als eerste Argentijnse artiest ooit optreden bij Jimmy Fallon. Shuffle door haar songs en u begrijpt waarom: Nicki Nicole mixt latinpop met trap, wisselt fragiele ballades af met feministische bangers en rapt even goed als ze zingt. Xtina heeft dat goed gezien.Een willekeurige quote: 'Als je iemand op straat hoort schreeuwen, maakt het ook niet uit in welke taal dat gebeurt: je voelt de emotie.'