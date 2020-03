De zoon van acteur John C. Reilly is model, muzikant én TikTok-sensatie ineen.

Aka: Leo Reilly

...

Enkele weken geleden verkeerde het internet in een collectieve shocktoestand nadat een journalist van The Huffington Post een foto van John C. Reilly's oudste zoon had getweet. 'Ik wil niet suggereren dat John C. Reilly lelijk is, maar dat biologie wild is', luidde de commentaar. Sindsdien is Leo Reilly zowat de nieuwste digitale hartendief, met meer dan driekwart miljoen volgers op TikTok en een dikke honderdveertigduizend op Instagram. De prille twintiger vinkt dan ook heel wat hipstervakjes af: hij is model, studeert mode, weet hoe hij met sociale media moet omgaan, verkoopt zelfgemaakte juwelen en wordt, mede dankzij zijn snor, de Freddie Mercury van generatie Z genoemd. Maar Reilly heeft nog meer in zijn mars. Onder het pseudoniem LoveLeo maakt hij dansbare, meme-klare indiepop. Eind vorig jaar verscheen zijn debuutsingle Boyfren, een nummer dat hij in een uur tijd bij elkaar schreef én opnam terwijl zijn ouders kip parmigiana klaarmaakten en dat vervolgens in ijltempo viraal ging. Intussen staat de teller op meer dan 18 miljoen Spotify-streams en duizenden TikTok-filmpjes. Opvolger Rosie, over liefde in tijden van Tinder, bewijst dat die hype geen toevalstreffer was. De kans is dan ook groot dat LoveLeo in de toekomst nog veel tiktokkers zal plezieren. Hij heeft getekend bij Godmode, het label dat onder meer Yaeji en Channel Tres huisvest, en hoopt een carrière in de modewereld te combineren met zijn muziek. Papa Reilly zal trots zijn. Een willekeurige quote: 'De kip parmigiana van mijn ouders was trouwens fenomenaal.'