Doe zoals Björk en luister naar Jockstrap.

Leden: Georgia Ellery en Taylor Skye

Voorlopig krijgt u nog uitsluitend afbeeldingen van weinig verhullend mannenondergoed te zien wanneer u 'jockstrap' googelt, maar daar zou in de nabije toekomst verandering in kunnen komen: het Londense elektropopduo dat onder diezelfde naam opereert, is goed op weg om een gevestigde waarde te worden. In hun driejarige bestaan werkten ze al samen met Damon Albarn en experimentalist Dean Blunt, trokken ze op tournee met hiphoptrio Injury Reserve, leverden ze de warm onthaalde debuut-ep Love Is the Key to the City (2018) af, tekenden ze bij het vooruitstrevende Warp en werd Björk gespot op een van hun shows. Tussendoor vinden leden Georgia Ellery en Taylor Skye ook nog de tijd om afzonderlijk hun ding te doen. Skye mixte een album van Injury Reserve, was toetsenist bij Slowthai en heeft een soloproject, Ellery is violiste bij het gehypete Black Country, New Road. Het duo leert elkaar kennen aan de Guildhall School of Music and Drama, de prestigieuze muziekschool waar ook Mica Levi en Shabaka Hutchings hun eerste stappen zetten. Ellery en Skye blijken al snel een gedeelde liefde voor James Blake, klassieke muziek en label en kunstcollectief PC Music te koesteren. En dus besluiten ze de krachten te bundelen: Ellery schrijft ballads geïnspireerd op Elton John en Paul Simon, Skye laat daar vervolgens zijn desoriënterende productie op los. Het resultaat klinkt als de smoothie die je zou krijgen als je Tsjaikovski, Paul Simon, Sophie en Skrillex samen in de blender steekt: ergens tussen bittere ernst en opstandige ironie, tussen hoge en lage kunst, maar vooral tussen uitstekend en subliem. Een willekeurige quote: 'Het is belangrijk om klassieke muziek, jazz en elektronica plezierig te maken. We worden al te vaak omringd door mensen die het belachelijk serieus nemen, terwijl wij vinden dat de beste dingen net hartverscheurend én grappig zijn.'