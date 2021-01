Van UK rap op z'n Genks tot een existentiële kombucha in muziekvorm: De Nieuwe Lichting presenteert andermaal een bont allegaartje van jong talent. Wij lieten ons vriendenboekje door de finalisten invullen.

Mijn naam is Simon Mitxelena.

Mijn naam is Simon Mitxelena.Ik ben 25 jaar en woon in Antwerpen.Ik maak Nederlandstalige liefdesliedjes voor mensen met gevoelens.Mijn nummer Hart van steen is een sorrybrief aan alle mensen voor wie ik er niet was toen ik muziek aan het maken was.Unwritten van Natasha Bedingfield is mijn favoriete karaokeschijf.Mijn eerste muzikale herinnering is mijn vader die me The Lion Sleeps Tonight leerde spelen op gitaar toen ik een jaar of zeven was. Gelukkig telt het nummer maar drie akkoorden.Mijn favoriete tijdverdrijf is rondhangen op YouTube. Momenteel verdiep ik me in video's van minder dan een minuut. Check zeker eens het filmpje I Love Refrigerators.Het vreemdste wat ik doe is vier keer hetzelfde theezakje gebruiken. Uiteindelijk blijft er gewoon gekleurd water over, maar je hebt wel het idee dat je thee drinkt.Mensen moeten op me stemmen omdat er nog niet genoeg liedjes over liefdesverdriet zijn gemaakt.Mijn naam is Joachim Liebens.Ik ben 27 jaar en woon in Alken.Ik maak nostalgische muziek die verdrietig klinkt als je blij bent, maar als thuiskomen voelt als je verdrietig bent. Mijn nummer Teen Rebel gaat over rebelse, hedonistische jongeren die hun grenzen opzoeken en de bezinningsmomenten die daarmee gepaard gaan.De eerste plaat die ik ooit kocht was een best of van Motörhead, gekregen van de Sint toen ik een jaar of tien was. Ik herinner me een schoolfuif waarop ik tussen alle Samson en Gert-hits plots mijn cd boven haalde en iedereen met de vingers in de oren 'Afzetten!' begon te roepen. Ik ben huilend naar de toiletten gelopen. Stoer, maar toch ook een beetje zielig.Het vreemdste wat ik doe is alleen op mijn kamer foute nummers à la Believe van Cher luidkeels en heel vals meezingen terwijl ik mezelf begeleid op gitaar.Mensen moeten op me stemmen omdat ik van plan ben om met de steun van StuBru een zieke liveshow in elkaar te steken.Mijn naam is Aili Maruyama en ik vorm een duo met Orson Wouters, ook wel bekend als Transistorcake.Ik ben 26 jaar en woon in Brussel.Ons nummer Dansu is een zwoele, dansbare en energieopwekkende track in het Japans.Het trotst ben ik dat we dit jaar onze eerste ep uitbrengen en ons project eindelijk kunnen loslaten op de wereld.Ik droom van optreden in Japan, in het bijzijn van mijn vader en mijn Japanse familie.Mijn droomcollab is Jessy Lanza, een unieke artiest die zowel productioneel als visueel heel coole dingen doet.Mijn eerste muzikale herinnering is als zesjarige in de auto iets te enthousiast meezingen met Believe van Cher, terwijl mijn zus smeekt om Big Big World van Emilia op te zetten.Mijn favoriete tijdverdrijf is petanquen. Wat moet je anders doen tijdens een pandemie?Mensen moeten op ons stemmen als ze Dansu constant op StuBru willen horen.Wij zijn Hannes Cuyvers, Tim Leyman en Tom Leyman.We zijn 23, 23 en 29 jaar en wonen in Gent.We maken harde en compacte rock die we zelf 'ramrock' hebben gedoopt.Ons nummer Red is hard, eenvoudig, verrassend, dansbaar en vat perfect de essentie van Ramkot.Het trotst zijn we op onze debuut-ep, die in 2019 verscheen, ons concert op Zeverrock en onze finaleplek in De Nieuwe Lichting.Onze droomcollabs zijn Jack White, Josh Homme en ABBA.Ons favoriete tijdverdrijf is de McDonald's vlak bij ons repetitiekot bezoeken. Andere rockers zuipen zich te pletter en nemen drugs, wij zijn verslaafd aan fastfood.Het vreemdste wat we doen is steeds dezelfde podiumoutfit dragen, bestaande uit een wit hemdje en old-school thermisch ondergoed in de primaire kleuren.Mensen moeten op ons stemmen omdat alleen rock het coronavirus kan verslaan.Mijn naam is Bart Pierre.Ik ben 28 jaar en woon in Brussel.Ik maak chille hiphop over wat ik dagdagelijks meemaak.Mijn nummer Nooit sober gaat over het feit dat Berry ook een lieve jongen is. Ik heb het dan ook iets meer over mijn gevoelens dan gewoonlijk.Het trotst ben ik op al wat ik met mijn kameraden heb bereikt op muzikaal vlak.Ik droom van een festivalzomer beleven met al mijn vrienden, al zal dat allicht nog niet voor dit jaar zijn.De eerste plaat die ik ooit kocht was 2001 van Dr. Dre. Een copain had die gekregen en ik móést en zou mijn eigen exemplaar hebben. Die plaat klonk heel anders dan de muziek die ik op tv zag passeren, en ik was meteen fan.Het vreemdste wat ik doe is elke nacht in slaap vallen op trage beats.Mensen moeten op me stemmen omdat 2021 een heel mooi jaar wordt voor de hiphopliefhebbers.Wij zijn Marie Van Uytvanck en Amber Piddington. We zijn 21 en 19 jaar en wonen in Sint-Niklaas en Vosselaar.We maken herkenbare, eerlijke en melancholische indie waar je niet ongelukkig van wordt.Ons nummer Bad Grades gaat over slecht presteren omdat je je onbegrepen voelt en vervolgens enkel op die prestatie beoordeeld worden.Het trotst zijn we wanneer we met ons tweeën op een podium staan en de hele zaal muisstil krijgen.Ons lievelingsnummer is Motion Sickness van Phoebe Bridgers, een machtig nummer waarop niks aan te merken valt.Onze droomcollab is Nick Drake, en als Boygenius nog wat extra leden zoekt, mogen ze ons ook altijd bellen.Mensen moeten op ons stemmen omdat ze ons goed vinden, dat is het belangrijkste. Bovendien hebben we de smaak net te pakken en kan De Nieuwe Lichting een mooi duwtje in de rug zijn. Mijn naam is Jibran Chadouli.Ik ben 24 jaar en woon in Antwerpen.Ik maak pop met een flavor die je in België nog niet zo vaak hebt gehoord.Mijn nummer I'm Good gaat over de dualiteit van de mens en zijn innerlijke dialogen.Mijn droomcollab is Rex Orange County, die een eigenheid heeft die ik heel erg waardeer en waarin ik me wel kan vinden.De eerste plaat die ik ooit kocht was Discovery van Daft Punk, met mijn zakgeld in de Free Record Shop toen ik een jaar of twaalf was. Een fanboymomentje met als resultaat dat ik met mijn koptelefoon en mp3 in de klas zat, maar mijn boekentas thuis vergeten was.Mijn eerste muzikale herinnering is mijn vrienden die me gitaar leren spelen en het gelukzalige gevoel toen ik twee akkoorden na elkaar kon spelen.Mensen moeten op me stemmen omdat ik met mijn muziek steun en troost wil bieden, net zoals andere artiesten dat voor mij hebben gedaan.Mijn naam is Giuseppe Piredda.Ik ben negentien jaar en woon in Zwartberg-Noord, Genk.Ik maak UK rap, zonder ooit een voet in het Verenigd Koninkrijk te hebben gezet.Mijn nummer Pikachu is een zotte, harde en energetische track waarop je goed kunt springen.Het trotst ben ik op mijn debuut-ep Paralysed, die ik vorig jaar heb uitgebracht, en het feit dat ik nooit opgeef. Ik spendeer zowat al mijn tijd in de studio, werk hard en vergeet soms zelfs te eten.Ik droom van een plek in de Britse top 50 én een samenwerking met Britse rappers als Skepta, Dave, Digga D en Abra Cadabra.Mijn eerste muzikale herinnering is mijn vader die me een klein mengpaneel cadeau deed toen ik een jaar of tien was. Geen idee waarom hij dat deed. Het universum moet het zo gepland hebben. Mensen moeten op me stemmen omdat ik denk dat ik een van de enige Belgen ben die UK rap maakt en dat ik dus een frisse sound heb.Mijn naam is Fabian Rasti.Ik ben 25 jaar en woon in Gent.Mijn muziek klinkt als een existentiële kombucha.Mijn nummer Brazil gaat over een onmogelijke platonische liefdesverhouding met een Braziliaans meisje. Het trotst ben ik op mijn nederigheid, haha.Mijn droomcollab is God. Al veel uiteenlopende dingen over gehoord, en het lijkt me een complexe figuur om mee samen te werken.Mijn eerste muzikale herinnering is de paukenslag van de open hand van de dokter tegen mijn babybips. Dat heeft mij toen echt geraakt.Mijn lievelingsnummer van het afgelopen jaar was Tristeza e solidão van Baden Powell, een betoverend mooi nummer dat je echt van begin tot einde moet beluisteren.Mensen moeten op me stemmen als mijn muziek hen raakt, zodat ik meer muziek kan uitbrengen, meer kan optreden en hopelijk nog meer mensen kan raken. Daarnaast beloof ik nooit te schrijven over ass en titties.