Deze Amsterdamse punkgroep Hang Youth geeft in capslock het neoliberaal wit patriarchaat onder de voeten.

Leden: Abel van Gijlswijk, Ben Kraak, Nout Kooij en Kaj Bos

In het lang: Burning Fik, het hiphoplabel van rappers Faberyayo en Abel, fungeert steeds meer als het toevluchtsoord voor de spannendste namen in de Nederlandse hiphopscene. Dat bewezen ze onlangs nog maar eens met het compilatiealbum De Fik 1. Eind vorige maand deden ze daar nog een flinke schep punk bovenop met de release van BOEL AAN DE HAND, het nieuwe album van het Amsterdamse Hang Youth waar Abel zelf de frontman van is. De groep bouwt al enkele jaren aan zijn reputatie in de Amsterdamse underground met nummers als MARK RUTTE IS NIET MIJN PRESIDENT, maar met BOEL AAN DE HAND leveren ze nu hun eerste Spotify-release af en lijken ze klaar voor het iets grotere publiek. Hun specialiteit blijft gelukkig dezelfde: snoeiharde, boze nummers van minder dan een minuut met titels in capslock. DAT WORDT NOG WAT MET SINTERKLAAS DIT JAAR, DE KONING LIJKT OP EEN ZWERVER en het introspectieve IK WEET NIET MEER WAAR IK WAS OP 9/11, bijvoorbeeld. Of het brandend actuele titelnummer, waarin ze er in amper vierenveertig seconden stellingen als 'ik wens racisme de corona', 'ik vind fascisme sowieso raar' en 'global warming komt er ook aan' doorjagen. Er moest Hang Youth duidelijk iets van het hart. 'Ben je het ook helemaal kk zat (kankerzat, nvdr.) dat een neoliberaal wit patriarchaat alle mooie dingen verstiert terwijl ze ceo's en banken betalen met ons geld maar de armoedekloof groter wordt?' kondigde Abel de plaat aan op Twitter. 'Probeer dan de nieuwe Hang Youth, omdat je het waard bent.' Of je er klaar voor bent, moet je dan weer voor jezelf uitmaken. Een willekeurige quote: 'Mensen zeggen: punk is dood. Maar ze zijn zelf dood in hun hoofd.'