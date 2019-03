Lukas Dhont draaide de nieuwe clip van Sylvie Kreusch: 'Ik zal vanaf nu cracotten moeten eten'

Locaties: Vilvoorde, Wortegem-Petegem

Opnameduur: 2 dagen

Release: april

'Ik zal vanaf nu cracotten moeten eten, maar alles voor de kunst!' lacht Sylvie Kreusch wanneer ze vertelt dat haar nieuwe clip - de eerste sinds ze Soldier's Heart heeft ontbonden en solo is gegaan - in het peperdure 16mm-formaat gedraaid werd. 'Niet om snobistisch te doen, maar die pellicule was belangrijk om de vibe van Lynch, Tarantino, Italiaanse seventiesfilms en de meer kitscherige eurotrashcinema waar ik zo van hou erin te krijgen.'

En dan liet de zangeres, die u ook kent van bij Warhaus, de regie ook nog eens over aan de meest gewilde Belgische beeldenstormer van het moment: Girl-regisseur Lukas Dhont. Op zíjn verzoek zelfs. 'Ik ken en volg Sylvie al een tijdje', zegt Dhont. 'Haar muziek en performance zijn fenomenaal, ze slaagt erin een eigen universum te creëren. Dat interesseerde me van bij het begin, dus stuurde ik haar enkele jaren geleden al een berichtje: of ik niet eens een clip voor haar mocht maken? Toen ze het me onlangs vroeg, was ik Girl volop aan het promoten. Toch heb ik ja gezegd. Het was mijn eerste project na Girl en smaakte al meteen naar meer. De films waar Sylvie naar refereert, zijn niet de films die je met mijn werk zult associëren, het was wél een verademing om eens niet zelf de artistieke leiding te moeten nemen maar in de wereld van een ander te kunnen duiken.'

In het geval van Sylvie Kreusch is dat er een waarin lust, seks en (zelf)destructie regeren. Please to Devon, het nummer waar deze clip bij hoort, gaat over een even sterke als tragische vrouw die de man van haar dromen wil verleiden met wat Kreusch 'de ultieme performance' noemt. 'Verwacht geen verkleedfeestje of fashionshow, en het gaat verder dan wat dansen en mooi wezen', verzekert ze. 'Het personage dat ik neerzet, is dat van een vrouw in al haar facetten en gemoedstoestanden. Huilen, lachen: ze probeert alles om die kerel, gespeeld door drummer Simon Segers, te bemachtigen. Tot ze opbrandt, zowel figuurlijk als letterlijk, want we hebben een groot vuur gestookt. Of ik mezelf in die vrouw herken? Ja, maar ze is wel nóg theatraler dan ik. (lacht)'