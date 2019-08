Tijdens Theater Aan Zee palmt een jonge Belgische band elke dag het Oostendse Fort Napoleon in. Vandaag is het de beurt aan het muzikale project van theatermakers Maxim Storms en Linde Carrijn.

Achter Brik Tu-Tok gaan theatermaker-acteurs Maxim Storms en Linde Carrijn schuil. De performers studeerden Drama aan het KASK en staan op de planken met Compagnie Cecilia, Tutti Fratelli en mobiel theatercollectief Ballet Dommage.

Met Brik Tu-Tok gaan ze voor een totaalpakket waarin ze de grenzen tussen kunst, theater en muziek verleggen. In hun gedurfde performances schept het duo een eigen universum. Zo worden alledaagse voorwerpen muziekinstrumenten, zijn extravagante kostuums de norm en nestelen absurde teksten zich in je oor. Voeg daar een krankzinnige choreografie aan toe et voilà ... je hebt Brik Tu-Tok.