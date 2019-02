Luister: Eliot trekt voor België naar het Eurovisiesongfestival met 'Wake Up'

In januari maakte de RTBF bekend dat ze Eliot Vassamillet, een 18-jarige zanger uit Bergen, naar Tel Aviv stuurt om ons land te vertegenwoordigen op het 64e Eurovisiesongfestival.

Nu weten we ook welk nummer Vassamillet zal zingen. Het heet Wake Up en is geschreven door Pierre Dumoulin. Hij schreef ook al mee aan City Lights van Blanche. 'Toen ik Eliot bezig zag, voelde ik dat hij net dat ietsje meer heeft waar ik bij een artiest naar op zoek ben, een gevoeligheid die nodig is om emotie over te brengen', zegt Dumoulin daarover. De videoclip bij het nummer werd geregisseerd door fotograaf Jef Boes.

Vassamillet nam eerder deel aan het zevende seizoen van The Voice Belgique, maar sneuvelde toen in de eerste liveshow. Na Roberto Bellarosa (2013), Loïc Nottet (2015) en Blanche (2017) is het al de vierde Eurovisiekandidaat op rij die de RTBF uit de Franstalige versie van The Voice van Vlaanderen plukt.

Vorig jaar ging Laura Groeseneken voor ons land naar het liedjescircus onder de naam Sennek. Ze overleefde de halve finale toen niet. Of Vassamillet wel het eindspel haalt, weten we op 14 mei. Twee dagen later vindt de finale plaats.