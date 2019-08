Tijdens Theater Aan Zee palmt een jonge Belgische band elke dag het Oostendse Fort Napoleon in. Beluister het jong aanstormend talent hier. Vandaag: Chibi Ichigo.

Chibi Ichigo, in het dagelijks leven bekend als Sabina Nurijeva, komt nog maar net piepen, maar krijgt al heel wat pluimen. Charlie magazine noemt haar één van hun favoriete vrouwelijke hiphoppers: 'Nooit eerder zagen we een vrouw die er zo stoer kan uitzien terwijl ze thee drinkt in een zetel', en ook Chase smult van haar nummer 'Russian Snow'.

Met haar Russische roots mixt Sabina Nurijeva aka Chibi Ichigo vloeiend Russisch met Nederlands en Engels. Lefto nodigde haar uit voor de reeks 'Made in Belgium' en ze werkte al samen met onder andere Zwangere Guy. Ontdek de beats en Russische lyrics van deze veelbelovende rapster.