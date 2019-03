Ludovico Einaudi in het Koninklijk Circus: neoklassieke rockster blijft op zijn 64ste verrassen

4 star star star star star

Thijs Vloebergh Medewerker Weekend.be.

In een uitverkocht Koninklijk Circus in Brussel stelde Ludovico Einaudi zijn nieuwe plaat Seven Days Walking voor. De Italiaanse componist overwon de zaal met een heruitvinden van zijn kunnen en zag een deel van het publiek headbangen. Enkel op het einde ging hij even de mist in.

Ludovico Einaudi in 2011 © Belga