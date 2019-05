Bekijk in première de eerste videoclip van Low Hill, een nieuwe Belgische producer op het snijpunt van soul, ambient en pop: 'Toen ik Chet Faker alleen op het podium zag staan, dacht ik: zo kan het dus ook.'

Laurens Vanhulle had het allemaal: een pseudoniem (Low Hill), een paar nummers die weleens wat zouden kunnen worden en vier muzikanten om die samen met hem te spelen. Toch wrong er wat bij de jonge muzikant die zijn sporen verdiende in de theater- en danswereld. 'Het klonk me nog te braaf, ik wilde dieper in de elektronica duiken. Mijn medemuzikanten dachten daar anders over, enkelen leken het op te geven. Om mij muzikaal ten volle te kunnen uitdrukken, moest ik uiteindelijk alleen verdergaan.'

Zo vervelde Low Hill, met a little help van David Martijn (Goose) en Benjamin Desmet (SX), van kwintet tot slaapkamerproducer. Ook live doet Vanhulle het alleen, omgeven door drumpads en synthesizers. 'Toen ik Nick Murphy, vroeger bekend als Chet Faker, een soortgelijke opstelling zag gebruiken, dacht ik: zo kan het dus ook', herinnert hij zich nog. 'Ook muzikaal neig ik naar dat duistere, vermengd met de neo-soul van D'Angelo of het vroege werk van Jordan Rakei.'

'Heb je Homecoming gezien, de special van Beyoncé op Coachella? Het groepsgevoel dat zij daar neerzet, dat wil ik ook creëren tijdens mijn optredens. Ook al sta ik alleen op het podium, ik wil dat mijn publiek vooral voelt wat we allemaal samen aan het doen zijn.'

Maar zelfs drijvend op zoveel goeie vibes kan een mens weleens verzuipen, blijkt uit debuutsingle Drowning - soms hoeft een titel niet moeilijk te zijn. 'Heel de dag word je belaagd met vragen, verzoeken en informatie. Ik ben vast niet de enige die het gevoel heeft daardoor te worden overspoeld', denkt Vanhulle.

De mensen die hém ooit uit de nood hielpen toen hij kopje onder ging, kregen een rolletje in de videoclip van Drowning. De watervallen op de achtergrond - netjes uit een rechtenvrije beeldbank geplukt - maken het plaatje af. 'Het zijn allemaal familie en vrienden van mij', zegt Vanhulle. 'Neem nu het laatste meisje dat je ziet: daar ben ik ooit weken mogen blijven slapen toen het uit was met mijn ex-vriendin.'