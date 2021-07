Én met de hulp van een remix van Jorja Smith.

Aka: Enitan Adepitan

In het lang: Vorig jaar debuteerde Enny met de catchy single He's Not into You. Wat later volgde het jazzy For South. Maar het was met Peng Black Girls dat de Zuid-Londense rapper doorbrak. Daarin schrijft ze met de hulp van singer-songwriter Amia Brave een muzikale liefdesbrief aan zwarte vrouwen, in al hun diversiteit. 'Dark skin, light skin, medium tone / Permed tings, braids, got minis afros / Thick lips got hips some of us don't / Big nose contour some of us won't', rapt ze. Het nummer trok vanzelf de aandacht, maar ontplofte pas echt toen Jorja Smith, die Enny daarvoor al had getekend op haar eigen label FAMM, er een remix van besloot te maken. Wat volgde, was de titel 'de toekomst van rap', complimenten van Skepta en Summer Walker en een performance op het YouTubeplatform Colors die intussen meer dan twaalf miljoen keer bekeken is. Dit jaar breit Enny een vervolg aan dat succes met haar net verschenen debuut-ep Under 25, waarop ze dance, r&b en pop toevoegt aan haar hiphop en haar moeiteloze flow nogmaals in de kijker zet, al rappend over Boris Johnson, de brexit en de gentrificatie in haar buurt. Al laat ze zich deze keer evengoed inspireren door zichzelf, haar verwarrende twintigerjaren en haar switch van een ietwat saaie nine-to-five naar het voltijdse artiestenbestaan. Een job die ze naar alle waarschijnlijkheid nog lang zal mogen uitoefenen. Een willekeurige quote: 'Toen Peng Black Girls verscheen, kreeg ik veel berichtjes van jonge zwarte meisjes die zichzelf dankzij het nummer mooier zijn gaan vinden. Dat maakt me een beetje verdrietig, omdat ik destijds ook zo onzeker was, maar tegelijk voelt het heel speciaal om te weten dat mijn nummer een verschil maakt.'