Lokerse Feesten én Cactusfestival pakken uit met Oscar And The Wolf

Na een jaar waarin Oscar And The Wolf vier shows in het Sportpaleis speelde en de main stage inpalmde op Werchter Boutique en Pukkelpop, hebben Max Colombie en co voor 2019 twee intiemere festivalafspraken gepland.

Op 5 juli volgend jaar trekt de groep naar het Brugse Minnewaterpark om de eerste dag van het Cactusfestival te headlinen. Een maand later, op 11 augustus, sluit de band de Lokerse Feesten af. Voor beide festivals start de ticketverkoop op zaterdag 15 december om 10 uur.