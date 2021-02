Zolang dansen nog niet kan, peilen we wekelijks naar de temperatuur naast de dansvloer. Deze week: Soe Nsuki, de Antwerpse comedian, B-girl en dj die zich sinds kort ook actrice en scenarist mag noemen.

Soe Nsuki:Comedy, breakdance, dj'en: bij alles wat ik doe, hoort een publiek. Mijn werk heeft het voorbije jaar dus een bocht van 180 graden gemaakt. Ik was beter beeldend kunstenaar geworden. (lacht) Ik heb wel een tijdje geprobeerd om alleen te dansen, maar breakdance is echt een sociale dans. En mijn mama, die mijn knuffelcontact is, is helaas niet zo'n breakdancer. Toch heb je allesbehalve stilgezeten. Nsuki: Tijdens de eerste lockdown dacht ik: chill, enkele maanden rust. Alleen bleek het net iets langer te duren. Ik kan gerust een paar weken niks doen, maar als ik eenmaal uitgerust ben, begin ik me te vervelen en stromen de ideeën weer binnen. Zo ben ik YouTube-filmpjes beginnen te maken waarin ik vrij onnozele dingen zoals slaapzakken en puzzels recenseer. Ben jij ook al beginnen te puzzelen? Nsuki: (lacht) Ik ben iemand die aan een miljoen hobby's begint, om ze vervolgens weer te laten liggen. Het voorbije jaar heb ik bijvoorbeeld gehaakt en ben ik Lingala beginnen te leren, omdat een deel van mijn familie die taal spreekt. Momenteel ben ik dan weer helemaal into geurkaarsen maken. Als ik een tip mag geven: citroengras is een heel grave kaarsgeur. Fris, maar tegelijk ook vol. Zoals een warme lentedag. Een boek lezen met een kop thee en een kaars: dat is voor mij het ultieme thuisgevoel. Vorige maand maakte je je acteerdebuut in De Shaq, een van de lockdownseries van de VRT. Je schreef er ook aan mee. Nsuki: Ik wilde al langer acteren, en het is me goed bevallen. Pre-pandemie was ik zelfs van plan om een maand acteerlessen te volgen in New York. Momenteel schrijf ik ook mee aan Panna, een jongerenreeks over meisjes die aan straatvoetbal doen die later dit jaar op het nieuwe streamingplatform GoPlay te zien zal zijn. Toevallig overlapten die projecten, waardoor ik plots uit mijn lockdownmodus werd geschud en keihard moest werken. Die plotse regelmaat was best heftig. (lacht) Verder presenteer ik samen met Johan Petit de wekelijkse onlineshow De wereld staat stil en schrijf ik aan mijn nieuwe comedyshow, die hopelijk in december in première zal gaan. Allicht mag je veel moppen over mezelf verwachten, want veel is er niet te doen de laatste tijd. (lacht)Hoe hard mis je het publiek? Nsuki: Enorm. Bij televisie kun je moeilijk inschatten of mensen het leuk vinden, omdat je niet meteen applaus of gelach hoort. Ik heb die directe erkenning nodig, vrees ik. Het klinkt misschien zweverig, maar de energie van een publiek verandert je kunst en brengt het beste in jezelf naar boven. Dat kun je onmogelijk thuis reproduceren.