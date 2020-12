Hij noemt zich de 'Biggie van de wijk', al wil hij niet hetzelfde pad als The Notorious B.I.G. bewandelen. De Limburgse rapper maakt muziek om zijn hart te luchten. Maar dat mag ook wel iets opleveren.

Hij is afkomstig van Lummen, maar aan de andere kant van Limburg, in Maasmechelen, proefde Mohamed Eddahbi Agounad - Dikke dus - van het straatleven. Zoals hij in Tabaka rapt: 'Ben opgegroeid tussen gebruikers, bro / Mama, ik ben niet perfect, je weet ik struikel ook.' Enkele jaren geleden maakte hij nog dansbare nederhop, tegenwoordig waagt hij zich aan gepimpte oldskool hiphop, met de straten van Maasmechelen als canvas. Dikke:Als kind wilde ik gewoon money maken. Hiphop was een manier om naar mijn dromen toe te werken. Ik keek op naar Amerikaanse rappers en dacht: 'Wow, die hebben veel geld.' Als zij die shit kunnen, waarom zou ik dan niet kunnen rappen en later een mooie auto kopen, met een mooie vrouw verre reizen maken en samen mooie kindjes krijgen? Hoe zag je jeugd eruit?Dikke:Mijn vader is een - intussen gepensioneerde - mijnwerker die ervoor zorgde dat we het thuis goed hadden. Maar dan beland je in de puberteit en zie je leeftijdgenoten die het beter hebben. Niet dat ik het slecht had, integendeel, maar het leidde wel tot een keerpunt. Ik wilde tien keer beter leven dan die kinderen, waardoor ik naar opties begon te zoeken om zo'n levensstijl te bekomen. Nu begrijp ik dat dat niet de juiste manier was. Op Zes in de ochtend rap je 'Domme plannen zijn vaak mislukt / daarom kom ik nu met bars als je bandendruk'. Slaat dat daarop? Dikke:Ja. Ik heb bepaalde paden bewandeld en de optie gehad om op die weg voort te gaan. Maar er gebeurde altijd wel iets waarvan ik dacht: fuck it, dit is niet het leven dat ik wil leven. Ik kom uit een groot gezin waar het belang van school mij op het hart werd gedrukt. Ik ben blij dat ik mijn studies nooit heb verwaarloosd en dat ik van mijn ouders een diploma moest halen. Daardoor ben ik nooit de foute weg ingeslagen. Waarover rap je? Dikke:Over mijn leven. Over elke fout die ik heb gemaakt en de lessen die ik daaruit heb getrokken. De gevoelens die Mohammed niet kan uiten, kan ik als Dikke wel kwijt. Ik probeer daarnaast op mijn manier de maatschappij mee te geven dat er meerdere manieren zijn om goed te leven. Natuurlijk horen daar ook punchlines bij. Dat maakt deel uit van de hiphopcultuur. Overweeg je soms om verhalen te verbloemen?Dikke: Zeker. Sinds ik meer aandacht krijg, ben ik daarop gaan letten. Puur en alleen uit respect naar de ouderen en de kinderen die naar mijn muziek luisteren. Respect staat bij mij centraal. Ik kan bepaalde verhalen vertellen, maar dan weet iedereen hier in de buurt over wie het gaat. Dat kan schade toebrengen en dat wil ik niet. Soms scheld ik of ben ik scherp, maar dat is omdat ik muziek vanuit het hart maak. Ik wil mijn gevoelens niet negeren.