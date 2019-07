Rapper Lil Nas X, bekend van megahit Old Town Road, wordt ervan beschuldigd om plagiaat te hebben gepleegd voor zijn nummer Carry On.

Het zijn bewogen tijden voor Lil Nas X: de Amerikaanse rapper schoot in luttele maanden naar de top van de muziekindustrie dankzij zijn grote hit Old Town Road. Het nummer, een mix van hiphop en country, blijft wereldwijd records breken, onder meer door de vele remixen die de rapper uitbrengt met onder anderen Billy Ray Cyrus, rapper Young Thug en RM van K-popgroep BTS.

Maar er is ook controverse rond de jongeman. Eerst kwam hij in opspraak met zijn single Panini, waarvoor hij onbewust de melodie van Nirvana's In Bloom zou hebben gekopieerd, nu wordt hij opnieuw beschuldigd van plagiaat voor een oudere single van hem.

Carry On, dat vijf maanden voor Old Town Road door de artiest zelf op YouTube werd geüpload, bevat namelijk onmiskenbaar een sample van een gelijknamig r&b-nummer dat in 1982 door de Amerikaanse zanger Bobby Caldwell werd uitgebracht.

Platenlabel The Music Force zegt dat de rapper hier geen toestemming voor heeft gevraagd en eist 25 miljoen dollar, meer dan 22 miljoen euro. 15 miljoen daarvan moet dienen als straf voor Lil Nas X' zogenaamde 'hebzucht en kwade opzet'.

Daarnaast klaagt het label ook Sony Music aan, dat meer waarde zou hechten aan het grote geld dan aan het voorkomen van plagiaat of andere misstappen. In zowel het kamp van Lil Nas X als dat van Sony Music blijft het voorlopig stil, al verdween Carry On van de officiële YouTube- en Spotify kanalen