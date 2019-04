Liefde voor muziek, het muziekprogramma op VTM dat deze week opnieuw van start ging, laat grote kansen liggen, vindt Knack Focus-redacteur Jonas Boel. 'Vijf seizoenen en nul keer kleur? Anno 2019 is dat dik gebuisd'.

'Het deed me een beetje denken aan Johnny Cash', zei Milow, vlak nadat Jan Leyers De Marie Louise van Bart Kaëll naar het Engels verbasterd had tot Mary Louise. Een kaakslag voor The Man In Black, maar ook typerend voor Liefde Voor Muziek, het muziekprogramma van VTM dat maandag aan z'n vijfde seizoen begon.

...