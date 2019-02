Licht uit, spot aan: bekijk in première de nieuwe videoclip van Vito

In de biografie van Vito, de jonge band rond songsmid Vito Dhaenens, staat de lezen dat de groep belgicana speelt, 'een energieke, melancholische mix van Patti Smith en Kurt Vile in de discotheek na het sluitingsuur.' 'Bob Dylan met de repetitieve vibe van Richie Hawtin of John Talabot', probeert Dhaenens zijn definitie aan de telefoon verder te verfijnen. 'Dat is alleszins wat ik in mijn hoofd hoor, maar daar zijn we nog lang niet.'

In afwachting van dat vrij unieke countrydansfeestje stelt Vito The Soul Comes voor, een muzikale interpretatie van Allen Ginsbergs gedicht Song. 'The weight of the world / is love / Under the burden / of solitude / under the burden / of dissatisfaction', oreert Dhaenens met een klein vleugje Admiral Freebee in het timbre. 'Voor mij vat dat gedicht de hele persoon van Ginsberg zoals ik hem leerde kennen in Jack Kerouacs boek On The Road', legt hij uit.

'De tekst zelf ontdekte ik na een optreden van Patti Smith. Zij las Howl, een ander gedicht van Ginsberg, op zo'n indrukwekkende manier voor dat ik ging grasduinen in de bijhorende bundel. Daar stond ook Song in. Toen ik de woorden voor mij uit begon te zingen met mijn gitaar op schoot, volgde het nummer vanzelf.'

De clip van The Soul Comes kon niet eenvoudiger zijn: alle leden van Vito die hun instrumenten bespelen in Dhaenens' kamer en tegelijk lampjes aan- en uitknippen. Het geheel, met nieuwe gitarist Mauro Bentein in een verrassende rol, is in één shot opgenomen, wat gemakkelijker ging dan je zou denken. 'Meer dan twee of drie takes hebben we niet nodig gehad', zegt Dhaenens. 'Ik ben niet iemand die te lang denkt over een videoclip of er iets heel artistieks van wil maken. Mij gaat het meer om het schetsen van een sfeerke. De lichtjes waren daar ideaal voor.'