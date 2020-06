Met Lianne La Havas is de affiche van het Focus Music Festival compleet.

Op zaterdag 20 juni presenteren Knack Focus en Radio 1 het Focus Music Festival, een onlinemuziekfestival van en met Kate Tempest. De Britse rapster, schrijfster en dichteres treedt op en nodigt een handvol artiesten uit. Net zoals Georgia, die als eerste werd aangekondigd, is Lianne La Havas een van de beste vriendinnen van Kate Tempest. Wanneer we naar haar vragen, zegt Tempest: 'Lianne? Tja. Zij is gewoon... een engel. Ze zingt als God en doet het nog makkelijk lijken ook. (lacht)'

In 2008 werd Lianne La Havas ontdekt op MySpace - toen het sociale netwerk nog groter was dan Facebook, Justin Timberlake er nog niet de baas van was en SoundCloud niet meer was dan een idee op een bierviltje. Amper zes jaar later speelde Prince een concert in haar Londense woonkamer en kreeg ze een prominente rol op zijn album Art Official Age. Ook de rest van haar carrière leest als een rondje namedroppen: na de debuut-ep Lost & Found ging ze mee op tour met Bon Iver en werd ze genomineerd voor de BBC Sound of 2012, samen met onder meer Frank Ocean. Ze werkte samen met Alt-J en haar inventieve mix van soul, jazz, folk en r&b leverde haar een Grammy, een Brit Awards én een Mercury Prize op.

Je zou het voor minder hoog in de bol krijgen, maar niet La Havas. 'Ik zie mezelf niet meteen als een entertainer', zegt ze. 'Ik voel me nog steeds this girl die muziek mag maken en misschien op een dag een echte job krijgt.' Ook op haar zelfgetitelde plaat die in juli uitkomt, staat ze met beide benen op de grond. 'Dit album staat het dichtst bij wie ik ben', vertelt ze aan de Britse Evening Standard. 'Misschien wel te dicht', klinkt het dan weer in een videogesprek met Eva De Roo.

Focus Music Festival Zaterdag 20/6 om 20 uur, te volgen via de Facebookpagina van Knack Focus. Alle info: knackfocus.be/focusmusicfestival.

Alles wat u moet weten over het Focus Music Festival en Kate Tempest leest u woensdag, op 17 juni, in een speciale editie van Knack Focus. Het Focus Music Festival is gratis te volgen via Facebook. Op vraag van Kate Tempest kunt u ook vrijwillig een gift achterlaten. Die zal door Tempest aan een door haar uitgekozen Belgisch goed doel gedoneerd worden: de Belgische Federatie van Voedselbanken.

