Leuven Jazz serveert volgend jaar Philippe Catherine en Vijay Iyer

Tijdens de zesde editie viert het Belgische jazzlabel Igloo Records zijn veertigste verjaardag met en concert van Philippe Catherine, die pas voor de tweede keer zal samenspelen met de Belgische jazzpianist Eric Legnini, de bandleider van The Afro Jazz Beat en het Eric Legnini Trio. Ook drummer Antoine Pierre, trompettist Jean-Paul Estiévenart en contrabassist Thomas Bramerie zijn van de partij.

Ook Craig Taborn en Vijay Iyer, twee van de meest invloedrijke jazzpianisten van hun generatie, mogen samen een avond inpalmen. Zowel Taborns Daylight Ghost als Far From Over van het Vijay Iyer Sextet kregen vorig jaar nog uitstekende kritieken.

Daarnaast kondigde Leuven Jazz ook nog The Breath, een Britse groep die orkestrale jazzpop brengt, en een double bill van Dans Dans en de Amerikaanse gitarist Julian Lage, tot nu toe al goed voor twee nominaties op de Grammy Awards.

Tickets voor Leuven Jazz zijn nu te koop op de site van het festival. Vorig lokte het evenement 6500 bezoekers.