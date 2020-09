Les Nuits Botanique zal plaatsvinden van 24 september tot 17 oktober. Ook de line-up is bekend.

'Het najaar biedt nu, eindelijk, perspectief', zo kondigt de Botanique aan. Na een sluiting van zes maanden bevestigt de Brusselse muziektempel de affiche van Les Nuits Botanique 2020.

Van 24 september tot 17 oktober treden een veertigtal acts op, gespreid over zo'n twintig concerten. Ze spelen in de Orangerie of in de tuin naast de zalen.

Naast veel Belgische bands, verwelkomt Botanique ook een paar buitenlandse artiesten tijdens Les Nuits 2020: Manu Delago Ensemble, singer-songwriter Yael Naïm, gitarist en componist Fennesz, zangeressen Mayra Andrade en Marina Satti.

Botanique verzekert dat het voorzichtig zal omspringen met het publieksonthaal, dat zal verlopen volgens de verplichte maatregelen.

