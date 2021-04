Vijf jaar na het overlijden van Prince gaat de zoektocht door zijn schatkist verder. Op 30 juli komt het onuitgegeven album Welcome 2 America uit. Dat deelde zijn label Legacy Recordings donderdag mee.

Het album, dat dateert uit 2010, komt uit 'The Vault', de mythische kluis van Prince die gelegen is op zijn domein en waarin demo's, afgewerkte en onafgewerkte albums, liveopnames en samenwerkingen zouden liggen.

Prince heeft tijdens zijn leven de legende over zijn verborgen parels vakkundig onderhouden met zijn mistige verklaringen aan de pers. 'Ik heb niet altijd mijn beste lied aan de labels gegeven. Er zitten nog liedjes in The Vault die niemand ooit gehoord heeft (...), tonnen materiaal opgenomen tijdens verschillende periodes', verklapte hij aan het muziekmagazine Rolling Stone in 2014.

De laatste twee jaar werden zijn referentiealbums 1999 en Sign o' the times al heruitgegeven, verrijkt met onuitgegeven werk. Het titelnummer van het nieuwe onuitgegeven album Welcome 2 America is sinds donderdagnamiddag als voorproefje verspreid via de streamingplatformen. Prince heeft het hierin onder meer over Amerika als 'een land van vrijheid (maar ook) een huis van slavernij'.

Deluxe-uitgave

Om een klein tipje van de sluier te lichten over het thema van het album en om de fans in spanning te houden heeft Legacy Recordings een profetische uitspraak van Prince uit 2010 opnieuw bovengehaald: 'De wereld komt onder druk te staan door desinformatie. De visie van George Orwell op de toekomst is daar. We moeten sterk blijven in ons geloof tijdens de moeilijke tijden die ons wachten.'

Een deluxe-uitgave van het album bevat ook het volledige onuitgegeven concert van Prince op het Forum in Los Angeles op 28 april 2011, waar hij werd begeleid door zijn beroemde groep New Power Generation. Niet lang nadat het mysterieuze album afgewerkt was, bracht Prince immers zijn gelijknamige tournee Welcome 2 America op gang.

Naar aanleiding van de release kon het Amerikaanse CBS exclusief luisteren naar de plaat. Het kanaal wijdt er zondag zijn uitzending 60 minutes aan. (Belga)

