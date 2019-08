Maak kennis met Lauren Auder: een romanticus die van Jezus en Franse trap houdt.

Leeftijd: 20 Locatie: Londen Instagram: @laurenauder

In het lang Lauren Auder is een romantische ziel. Het zou kunnen dat zijn jeugd op het Franse platteland daar voor iets tussen zit. Op zijn zesde verhuisde hij namelijk van Londen naar een dorpje in Zuid-Frankrijk om te ontsnappen aan de 'hectische en dure levensstijl' van de grootstad. Hij komt er terecht in een streng katholieke kostschool, maar dankzij zijn ouders, beiden muziekjournalist, ontwikkelt hij een liefde voor de iets minder zedige muziek van Prince, Ghostface Killah en My Chemical Romance. Die contradictie is nog steeds onlosmakelijk verbonden met zijn eigen sound, een intrigerende mengelmoes van barokpop, ambient, christelijke symboliek, Franse trap en getormenteerde zanglijnen die doen denken aan Scott Walker. Zelf omschrijft hij het als 'experimentele pop met veel orkestratie'.

Ik hou van het geluid van seventiesfilms, waarbij soundtracks klinken als oude motorfietsen.

Ondanks zijn jonge leeftijd gaat Auder al enkele jaren over de hipstertongen. Als puber producet hij hiphopnummers van bevriende rappers en komt hij in contact met gelijkgestemde zielen zoals Slowthai en Kojey Radical, die meerapt op een van zijn vroege tracks. Gaandeweg begint hij te experimenteren met andere genres en ontwikkelt hij een eigen stijl die steeds verder afwijkt van die van zijn vrienden. Het werkt: al snel wordt hij opgepikt door True Panther Sounds, het onafhankelijke New Yorkse platenlabel dat onder meer King Krule en Slowthai huisvest. Sindsdien verhuisde hij opnieuw naar Londen, leverde hij met zijn debuut-ep Who Carry's You een verzameling goudeerlijke, licht sentimentele poëziepop af, scoorde hij met zijn androgyne look fotoshoots voor Vogue en Céline en verzorgde hij het voorprogramma van Christine and the Queens.

In concert: op 10/8 op Different Class in Gent.