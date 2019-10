Traditioneel sloot Film Fest Gent vrijdagavond af met de 19de World Soundtrack Awards. Er waren prijzen voor de componisten van onder meer If Beale Street Could Talk en hitreeks Chernobyl.

Voor de negentiende keer verzamelde het kruim van de filmcomponisten in Gent voor de World Soundtrack Awards, het traditionele klapstuk van Film Fest Gent. Eén iemand was al zeker van zijn prijs: Krzysztof Penderecki, die een carrièreprijs kreeg voor zijn scores bij films als The Shining en The Exorcist. Ook voor de Belgische componist Frédéric Devreese was er een Lifetime Achievement Award.

Nicholas Britell, twee jaar geleden nog Discovery of the Year op de World Soundtrack Awards, kreeg dit jaar de prijs voorFilm Composer of the Year voor de filmmuziek van If Beale Street Could Talk. De prijs voor Television Composer of the Year ging naar Hildur Guðnadótti en haar soundtrack voor Chernobyl. Ook zij is geen onbekende voor het festival: vorig jaar werd ze al genomineerd voor de Discovery of the Year Award.

Dit jaar is de ontdekking van de avond Michael Abels voor zijn muziek voor Us van Jordan Peele. De grootste winnaar qua naam was ongetwijfeld Lady Gaga, die samen met haar medeschrijvers een prijs kreeg voor Shallow, een nummer uit de film A Star Is Born, waarin ze samen met Bradley Cooper schittert.

Frédéric Vercheval won de prijs voor Best Original Score for a Belgian Production voor Duelles van Olivier Masset-Depasse, met onder anderen Veerle Baetens in de cast. De SABAM Award for the Most Original Composition by a Young International Composer was voor jazzcomponist, Pierre Charles, de publieksprijs voor John Powell, die de muziek voor How to Train Your Dragon: The Hidden World componeede..