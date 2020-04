Aan het grote online benefietconcert van Lady Gaga en het actieplatform Global Citizen nemen zaterdag ook twee Belgen deel. Naast zangeres Angèle, gaat het om vicepremier Alexander De Croo. Die laatste waagt zich niet aan zingen, maar zal toelichting geven over de Belgische steun voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus.

Met het concert 'One World: Together at home' wil Lady Gaga zaterdag steun vergaren én geld inzamelen voor het COVID-19 Response Solidarity Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Naast Angèle en De Croo strikte de wereldster voor haar line-up een honderdtal bekende figuren en groepen zoals Paul McCartney, Elton John, Eddie Vedder, Taylor Swift, Céline Dion, Chris Martin en de Rolling Stones.

De rol van minister De Croo bestaat erin om in een videoboodschap uitleg te geven over de Belgische steun voor de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een internationale alliantie van publieke en private partners die de ontwikkeling van een vaccin willen versnellen. 'Als we mensenlevens willen redden, moeten we ook de ontwikkeling van vaccins versnellen. (...) Het is de ambitie van CEPI om op een termijn van vier maanden te kunnen overgaan tot klinische studies. Dat is aanzienlijk korter dan gewoonlijk', aldus De Croo in een persmededeling vrijdag.

Volgens de minister is het niet toevallig dat ons land gevraagd wordt om van de partij te zijn. 'We zijn een klein land, maar we spelen internationaal een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. De Belgen Peter Piot, directeur van de London School of Hygiene & Tropical Medicine, en Paul Stoffels, Chief Scientific Officer van Johnson & Johnson, zijn twee van de stuwende krachten achter CEPI en wereldwijd een autoriteit. Daar mogen we best fier op zijn.'

De Croo was in 2018 ook al aanwezig op het Global Citizen Festival in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg om er vrouwenrechten en gendergelijkheid te promoten. Hij deelde toen het podium met wereldsterren als Beyoncé en Ed Sheeran.

Het concert is zaterdag vanaf 20 uur Belgische tijd zes uur lang te volgen zijn via sociaalmediasites als Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. In de loop van de volgende dagen zullen tientallen televisiezenders van over de hele wereld het online concert geheel of gedeeltelijk uitzenden.

Met het concert 'One World: Together at home' wil Lady Gaga zaterdag steun vergaren én geld inzamelen voor het COVID-19 Response Solidarity Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Naast Angèle en De Croo strikte de wereldster voor haar line-up een honderdtal bekende figuren en groepen zoals Paul McCartney, Elton John, Eddie Vedder, Taylor Swift, Céline Dion, Chris Martin en de Rolling Stones. De rol van minister De Croo bestaat erin om in een videoboodschap uitleg te geven over de Belgische steun voor de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een internationale alliantie van publieke en private partners die de ontwikkeling van een vaccin willen versnellen. 'Als we mensenlevens willen redden, moeten we ook de ontwikkeling van vaccins versnellen. (...) Het is de ambitie van CEPI om op een termijn van vier maanden te kunnen overgaan tot klinische studies. Dat is aanzienlijk korter dan gewoonlijk', aldus De Croo in een persmededeling vrijdag. Volgens de minister is het niet toevallig dat ons land gevraagd wordt om van de partij te zijn. 'We zijn een klein land, maar we spelen internationaal een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. De Belgen Peter Piot, directeur van de London School of Hygiene & Tropical Medicine, en Paul Stoffels, Chief Scientific Officer van Johnson & Johnson, zijn twee van de stuwende krachten achter CEPI en wereldwijd een autoriteit. Daar mogen we best fier op zijn.' De Croo was in 2018 ook al aanwezig op het Global Citizen Festival in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg om er vrouwenrechten en gendergelijkheid te promoten. Hij deelde toen het podium met wereldsterren als Beyoncé en Ed Sheeran. Het concert is zaterdag vanaf 20 uur Belgische tijd zes uur lang te volgen zijn via sociaalmediasites als Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. In de loop van de volgende dagen zullen tientallen televisiezenders van over de hele wereld het online concert geheel of gedeeltelijk uitzenden.