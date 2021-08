Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge Belgische band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Azertyklavierwerke.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.

Alan Van Rompuy alias Azertyklavierwerke studeerde af als jazzpianist aan het Antwerpse conservatorium. Al hoor je dat niet meteen in de muziek van de Brusselse producer. Samen met Maya Mertens vormt hij het clubproject Vieze Meisje, en als Azertyklavierwerke maakt hij nu eens donkere elektronica, dan weer popnummers over snackbars. Van Rompuy heeft dan ook iets met eten: een van zijn eerste composities heette Noodles en hij droomt ervan frietsaus uit te delen als merch. Daar zijn ook wij benieuwd naar.

Op Theater Aan Zee bracht hij onder meer My Inner Core ten berde. Luister hier naar de live-opname.

Laat het smaken.

