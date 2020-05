De Koningin Elisabethwedstrijd voor piano, die deze maand had moeten plaatsvinden, wordt uitgesteld naar mei 2021.

De Koningin Elisabethwedstrijd zou normaal gezien doorgaan van 4 tot 30 mei 2020, maar werd wegens de coronapandemie een jaar uitgesteld. Die pianowedstrijd zal plaatsvinden van 3 tot 29 mei 2021. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt op haar website.

Het uitstel heeft gevolgen voor de volgende edities, die eveneens één jaar later zullen plaatsvinden dan oorspronkelijk was gepland. De cellowedstrijd die voorzien was in 2021, zal dus georganiseerd worden in 2022. De zangwedstrijd wordt opgeschoven naar 2023 en de vioolsessie naar 2024.

De leeftijdslimiet voor de kandidaten zal tot en met de volgende pianowedstrijd (2025) verhoogd worden met één jaar. De reeds verkochte tickets voor de editie van dit jaar, blijven geldig in 2021. Als de nieuwe data niet passen, kunnen tickethouders een terugbetaling aanvragen. (Belga)

