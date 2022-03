Kings of Leon komen op dinsdag 9 augustus naar de Lokerse Feesten. Dat laat de organisatie vrijdag weten. Het is intussen 5 jaar geleden dat de Amerikaanse rockband in België te zien was.

De groep rond de Followills heeft intussen 8 albums uitgebracht, het laatste, "When You See Yourself", in maart vorig jaar. Bekende nummers zijn "On Call", "Fans", "Use Somebody" en - vooral - "Sex on Fire". KingsofLeon verkochten wereldwijd meer dan 20 miljoen albums en bijna 40 miljoen singles. Ze speelden op de grootste festivals, waaronder 5 keer op Rock Werchter.

Tickets kosten 60 euro. De ticketverkoop start op woensdag 9 maart om 10 uur via lokersefeesten.be. (Belga)

