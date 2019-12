Groot hiphopnieuws: de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar komt volgend jaar naar Rock Werchter.

Rock Werchter blijft mondjesmaat nieuwe namen lossen. Nadat Herman Schueremans en co de afgelopen dagen vooral gitaarbands op de affiche plaatsten, komen ze nu met een grote hiphopklepper: Kendrick Lamar. Voor de rapper en Pulitzerwinnaar is het de eerste Belgische passage sinds Pukkelpop 2018.

Lamar speelt in Werchter op zaterdag 4 juli. Voor die dag werden eerder al Twenty One Pilots en The Streets aangekondigd. Daarnaast staan ook Pearl Jam, Pixies, Wilco, System of A Down, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes en Yungblud op de affiche.

De ticketverkoop is bezig. Alle info vindt uhier.