Charlotte Adigéry is de Belgische naam op Focus Music Festival, het onlinemuziekfestival van Knack Focus en Radio 1 van en met Kate Tempest.

Op zaterdag 20 juni organiseren Knack Focus en Radio 1 het Focus Music Festival, een onlinemuziekfestival van en met Kate Tempest. De Britse rapster treedt op én nodigt een hoop artiesten uit, onder wie onze Mens van het Jaar 2019, Charlotte Adigéry.

Toen we haar interviewden naar aanleiding van die titel - 'Ik? Echt? Ben je wel zéker?' - zei Adigéry dat ze zo weinig mogelijk bejubeld wil worden in België. Aan buitenlandse steun heeft ze dan ook geen gebrek: hoeveel Belgen kunnen zeggen dat hun nummer gebruikt werd in een reeks van Paolo Sorrentino? (The New Pope). Kate Tempest schaart zich bij een hoop internationale celebrityfans zoals Neneh Cherry, Fever Ray en Jamie Cullum: 'Charlotte Adigéry ken ik tot mijn grote schaamte nog niet lang, maar ik werd door haar wél al bij de eerste luisterbeurt omvergeblazen'.

Charlotte Adigéry groeide uit tot een van de opwindendste Belgische livegroepen van de laatste jaren. Ze wordt bijgestaan door producer en toetsenist Boris Zeebroek of Bolis Pupul (Hong Kong Dong, The Germans), de zoon van Kamagurka die evenveel verschillende achternamen als ontmoetingsverhalen kreeg - naar verluidt werd een journalist zelfs eens boos toen hij erachter kwam dat Adigéry en Zeebroek elkaar niét op Tinder hebben ontmoet.

Voor de lockdown concertzalen deed sluiten, speelde de Belgisch-Caribische een thuismatch in een overvolle Gentse Vooruit, daar waar ze als tiener met haar beste vriendin danste op appel-kersensap. Adigéry leidde er haar avant-gardistische elektropopnummers over obscure reptielen en pruiken in met Yin Yang Self-Meditation. Een meditatietape waar ze haar spiraling gedachtepatronen, imposter syndrome en millennial angst - 'Why does everybody wants to have coffee with me?' - kwijtkon. Die eerlijkheid trekt ze door naar haar debuutalbum van later dit jaar. Als de post-quarantaine koffiedates je te veel worden, weet je waarheen.

