Op het podium, in de boekhandel en bij de platenboer: de vrolijke kinderliedjes van Kapitein Winokio zijn overal te vinden, maar niet of nauwelijks op streamingdiensten als Spotify. De kindervriend lanceert als alternatief zijn eigen app, waarop enkel zijn eigen songs staan.

Wie de afgelopen vijftien jaar kinderen op te voeden had of in het basisonderwijs werkte, kon niet om Kapitein Winokio heen. Onder die naam stak muzikant Winok Seresia vijftien jaar geleden voor het eerst kinderliedjes in een modern jasje. Ondertussen bracht hij al zevenhonderd songs voor kleine en grote kinderen uit, werkte hij meer dan zevenhonderd concerten af en verkocht hij zestig keer de AB uit. Nog steeds komen er elk jaar vier à vijf boeken, telkens vergezeld van een cd, uit van Kapitein Winokio.

De Kapitein is dus zo goed als overal, maar op Spotify zijn zijn liedjes zo goed als onvindbaar. 'Spotify geeft artiesten maximaal 0,0084 dollarcent (0,0076 eurocent) per stream. Dat is zo goed als niets, zelfs wanneer je nummer een paar duizend keer wordt gespeeld', zegt Seresia. 'Daarom wil die streaming in eigen handen houden. Dat kan omdat ik een veelschrijver ben en honderden nummers in mijn catalogus heb.'

Als alternatief lanceert de kindervriend met de grote witte pet zijn eigen streamingapp Radio Winokio, met alleen maar zijn eigen liedjes. Een abonnement kost 5,99 euro per maand, later wordt dat 6,99 euro. Wie zich meteen voor een jaar inschrijft, doet dat aan 4,99 euro per maand. 'Dat is de prijs van drie boeken van de Kapitein. Die bedragen hebben we bepaald na een rondvraag bij ouders en vrienden met kinderen', legt Seresia uit.

'Ik wil de streaming van mijn muziek in eigen handen houden.' Winok 'Kapitein Winokio' Seresia

Verder werkt de app zoals de Spotify's van deze wereld. Gebruikers vinden er kant-en-klare thematische playlists over typische kinderthema's als ziek zijn of de vier seizoenen, maar kunnen ook zelf hun favoriete liedjes bundelen en de muziek via de app op hun smartphone, tv of audiospeler streamen. 'Wat ik merk, is dat veel kinderen verloren lopen in YouTube, Spotify en TikTok, ook al hebben hun ouders de veilige modus ingeschakeld. Bij ons is dat risico er niet: het zijn de liedjes van de Kapitein en af en toe een kort liveconcertje, zonder reclame.'

Of ook andere matrozen hun muziek op Radio Winokio mogen plaatsen? Seresia zegt niet nee, maar concrete plannen zijn er voorlopig niet. 'Ik heb geen ervaring met het afsluiten van overeenkomsten over auteursrechten op een streamingdienst. Maar wat niet is, kan nog komen.'

