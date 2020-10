De Amerikaanse superster Kanye West lanceerde gisteren een verkiezingsspot waarmee hij wil meestrijden om het Amerikaanse presidentschap. In de spot vertelt West over zijn visie op de Verenigde Staten.

West leest in het filmpje een tekst af waarin hij de waarden en normen voor 'zijn' Amerika heeft neergepend. Tijdens zijn betoog zien we foto's van een jongere West met zijn familie.

Of West daadwerkelijk impact zal hebben met dit filmpje weten we in de nacht van 3 op 4 november. Dan wordt er in de Verenigde Staten een nieuwe president gekozen.

