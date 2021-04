Netflix lanceert een documentaire over Kanye West. De streaminggigant zou maar liefst 25 miljoen euro neergeteld hebben voor de reeks.

Regieduo Clarence Simmons en Chike Ozah, die eerder ook enkele videoclips voor de Amerikaanse rapper inblikten, volgen Kanye West al sinds eind jaren negentig. De exclusieve beelden worden nu in een meerdelige documentaire gegoten. De reeks zal onder meer de gooi van West naar het Amerikaanse presidentschap van vorig jaar tonen. Of ook zijn veelbesproken breuk met Kim Kardashian aan bod zal komen, is nog niet zeker.

De documentaire over Kanye West verschijnt later dit jaar op Netflix. Een releasedatum is nog niet bekend. (M.M.)

